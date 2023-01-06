Гороскоп на день: 7 января у Близнецов появятся сомнения, Девы задумаются о серьезных намерениях, а Козероги рискуют попасть в ловушку

Гороскоп на завтра уже ждет вас. Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил гороскоп для всех знаков зодиака на 7 января.

ОВЕН

Сегодня стоит отложить все заботы и провести время с близкими. Приготовьте ужин всей семьей, устройте вечер игр или кино. Такие посиделки помогут вам отдохнуть и расслабиться.

ТЕЛЕЦ

Деньги имеют свойство очень быстро заканчиваться. Распланируйте свои финансы так, чтобы за пару дней до зарплаты вам не было очень грустно.

БЛИЗНЕЦЫ

В вашей душе могут поселиться сомнения. Если вас что-то тревожит или интересует, то стоит задать вопросы, чтобы не мучать себя догадками.

РАК

Не разбрасывайтесь громкими словами сегодня. Любая фраза, связанная с чувствами, может стоить вам отношений с близким для вас человеком.

ЛЕВ

Если вы долгое время не выбирались на природу, то сегодня отличный день для прогулок. Оденьтесь потеплее, возьмите друзей и отправляйтесь на поиски приключений. Вы не пожалеете о том, что вышли сегодня из дома.

ДЕВА

События сегодняшнего дня могут заставить вас задуматься о серьезных намерениях. Мысли о переезде, создании семьи очень крепко засядут у вас в голове.

ВЕСЫ

Сегодня есть вероятность получить травму во время работы по дому или на улице. Будьте внимательнее и смотрите под ноги. Звезды вам также советуют быть осторожнее на высоте.

СКОРПИОН

Не таите в себе обиду на дорогих вам людей. Стоит встретиться и обсудить все неприятные моменты, чтобы ваши взаимоотношения не испортились.

СТРЕЛЕЦ

Одна ложь тянет за собой другую. Будьте честными с окружающими, а главное с собой.

КОЗЕРОГИ

Сегодня вы можете наткнуться на человека, который захочет использовать вас в своей игре. Риск попасть в ловушку красивых слов и пленительных глаз очень велик. Будьте осторожны, это может закончиться слезами.

ВОДОЛЕЙ

Если сегодня вы почувствуете легкое недомогание, то не спешите бежать по делам. Лучше отлежаться дома, чтобы потом вам не стало хуже.

РЫБЫ

В этот день вам не стоит вступать в конфликты и споры с семьей. Компромисс поможет вам не только сохранить дружескую атмосферу в доме, но и все члены семьи останутся довольны.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Четыре лапы, пятый - хвост: 5 самых дорогих собак Удмуртии на сайте бесплатных объявлений

В Удмуртии женщина упала во время спуска к реке Кама

Рождественские гуляния и царские часы: в каких храмах и соборах Ижевска можно встретить праздник