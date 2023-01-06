Дерматолог рассказала, как распознать аллергию на холод и обморожение

Самое главное - согреться. Фото: Мария Бакланова

Дерматолог и косметолог Ирина Котова рассказала RT, о том как понять, что у вас холодовая аллергия или обморожение.

Об аллергии на холод человек знает, как правило, с детства или в подростковом возрасте. Когда люди с аллергией на холод замерзают, то их кожа покрывается волдырями. Это случается и при низких температурах. Кроме волдырей может появиться зуд, а кожа начинает отекать.

Что касается обморожения, то когда человек долго находится на свежем воздухе, то у него появляются покалывания и неприятные ощущения, а затем к ним добавляются покраснения. В более запущенной стадии обморожения начинаются отек, болезненность, и некротические изменения.

Дерматолог считает, что необходимо согреться, растереть замерзшие участки кожи и восстановить кровообращение. Если вы заметили, что кожа травмирована, то растирать ее не нужно.

Самое главное - согреться. Можно залезть в ванну под теплую воду, желательно комнатной температуры, а также надеть что-то из натуральной шерсти.

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