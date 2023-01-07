Погода в Ижевске на день: 7 января в городе пасмурно и до -29°С

Счастливого Рождества!
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск!
Эта суббота в столице Удмуртии будет пасмурной и морозной. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем температура воздуха не поднимется выше -24°С. Ветер северо-западый, скорость - 3,2 м/с.
Вечером выглянет солнышко. Но столбик термометра будет опускаться все ниже и ниже. А к ночи и вовсе достигнет отметки -29°С.
Одевайтесь теплее, и счастливого вам Рождества!
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