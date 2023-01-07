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НовостиОбщество7 января 2023 4:45

Погода в Ижевске на день: 7 января в городе пасмурно и до -29°С

Делимся прогнозом на эту субботу
Софья Кель
Счастливого Рождества!

Счастливого Рождества!

Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск!

Эта суббота в столице Удмуртии будет пасмурной и морозной. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем температура воздуха не поднимется выше -24°С. Ветер северо-западый, скорость - 3,2 м/с.

Вечером выглянет солнышко. Но столбик термометра будет опускаться все ниже и ниже. А к ночи и вовсе достигнет отметки -29°С.

Одевайтесь теплее, и счастливого вам Рождества!

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