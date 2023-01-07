От магазина «Океан» до Сквера металлургов в Ижевсе не идут трамваи №1, 7 и 10

Движение организовали по-новому Фото: Архив КП

С 08:38 в Ижевске от магазина «Океан» до Сквера металлургов не идут трамваи №1, 7 и 10. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Трамваи не ходят из-за постороннего транспорта.

Движение организовали следующим образом:

1 маршрут: Ул. Московская - Центр - ул. К.Маркса - ул. Кирова - ул. Серова - ул. Тимирязева.

7 маршрут: Буммаш - ул. Серова - ул. Кирова - ул. К.Маркса - Центр.

10 маршрут: Ул. Ворошилова - ул. Ленина - Центр.

Отметим также, что с 5:20 до 5:55 эти трамваи также стояли и не выходили на маршруты. Тогда причиной задержки стало ДТП.

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