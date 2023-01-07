Заслуженный спасатель России рассказал жителям Удмуртии, как вести себя на льду

Будьте осторожнее Фото: Константин ИВШИН

Зимой многие люди приезжают на реку порыбачить или просто насладиться зимними красотами. Но не стоит забывать, что такая забава может быть опасной. Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин в своей в беседе с RT рассказал жителям Удмуртии, как вести себя на льду и как помочь человеку, который под него провалился.

В первую очередь нужно следить за прогнозами. В интернете легко найти информацию о толщине льда. Утончение обычно возникает в местах с выходами ключей и технических сбросов. Также стоит обращать внимание на камыши и другую растительность на реке. И не забывайте про предупреждающие знаки!

Прежде чем выходить на лед нужно поверить его веткой или лыжной палкой. В случае, если лед оказался тонким, передвигаться по нему нужно лежа – так вы будете занимать большую площадь.

А если вдруг вы увидели тонущего человека нужно немедленно сообщить об этом по номеру 112.

«Если считаете, что справитесь с оказанием помощи без причинения вреда себе самому, то постараться спасти этого человека, используя подручные средства: палки, шарф, ремень, лыжи. Можно подползти к человеку и потихонечку попытаться его вытащить», – сказал спасатель.

Но, если под лед провалились вы, то в первую очередь нужно отбросить панику. Избавьтесь от тяжелых вещей и вытяните руки вперед. В таком положении плавательными движениями ногами постарайтесь вытолкнуть себя на лед.

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