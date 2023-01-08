Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 января 2023 4:23

Погода в Ижевске на день: 8 января преимущественно без осадков и до -29 градусов

Местами по Удмуртии в воскресенье столбик термометра опустится до -30.. -35 градусов
Екатерина АРДАШЕВА
В Ижевске продолжаются аномальные морозы

В Ижевске продолжаются аномальные морозы

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на воскресенье.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 8 января в Ижевске преимущественно обойдется без осадков, на дорогах сохранится гололедица.

Температура воздуха днем установится в пределах -27.. -29°С. Скорость северо-западного ветра составит 3-8 м/с. По республике ожидается мороз до -30 -35°С.

К вечеру столбик термометра с Ижевске, по прогнозу Росгидрометцентра, опустится до -34°С, направление и скорость ветра не изменятся.

Желаем вам отличного дня!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Школы Ижевска переведут на дистанционное обучение из-за аномальных морозов

Максимальный размер платы за уход за детьми в детских садах увеличили в Удмуртии

Гороскоп на день: 8 января Львам нужно прислушаться к окружающим, а Скорпионам отдохнуть