Погода в Ижевске на день: 8 января преимущественно без осадков и до -29 градусов

В Ижевске продолжаются аномальные морозы Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на воскресенье.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 8 января в Ижевске преимущественно обойдется без осадков, на дорогах сохранится гололедица.

Температура воздуха днем установится в пределах -27.. -29°С. Скорость северо-западного ветра составит 3-8 м/с. По республике ожидается мороз до -30 -35°С.

К вечеру столбик термометра с Ижевске, по прогнозу Росгидрометцентра, опустится до -34°С, направление и скорость ветра не изменятся.

Желаем вам отличного дня!

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