В Ижевске простились с заслуженным экологом Удмуртии Геннадием Рудных

Геннадий Дмитриевич ушел из жизни 4 января. Фото: vk.com/mprur

4 января 2023 года ушел из жизни заслуженный эколог Удмуртии Геннадий Рудных, более 30 лет занимавший руководящие должности в республиканском Минприроды, а также других природоохранных ведомствах региона. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды Удмуртии.

Большую часть свой жизни Геннадий Дмитриевич посвятил обеспечению экологической безопасности в республике и охране природы Удмуртии. Он скончался на 82-ом году жизни. Простились с заслуженным экологом в Ижевске, в субботу, 7 января.

Редакция «Комсомольской правды – Ижевск» выражает родным и близким Геннадия Дмитриевича соболезнования.

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