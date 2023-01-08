Подозреваемая в краже средств с чужой банковской карты крановщица из Ижевска может лишиться свободы на 6 лет

Найденная банковская карта не считается находкой Фото: Александр ГЛУЗ

Ижевчанку, работающую машинистом подъемного крана, подозревают в хищении денег с чужой банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Потерпевшая – 18-летняя студентка одного из вузов Ижевска – обратилась в дежурную часть, сообщив, что потеряла банковскую карточку, и теперь кто-то списывает со счета деньги.

Сотрудники уголовного розыска смогли установить и задержать подозреваемую. Ею оказалась 49-летняя крановщица. Женщина расплатилась при помощи найденной банковской карты в нескольких магазинах, потратив 5 848 рублей.

Так как банковская карта – это ключ чужому банковскому счету, она не может признаваться находкой, а значит оплата покупок с ее помощью является преступлением. Возбуждено уголовное дело. Если вина вину подозреваемой докажут, она может лишиться свободы на срок до 6 лет – именно столько предусмотрено за кражу с банковского счета.

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