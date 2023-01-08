Гороскоп на день: 9 января Близнецы получат неординарные знаки внимания, а Водолеев выручит интуиция

Что ждет ижевчан в первый рабочий понедельник Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на понедельник, 9 января.

Овен

День будет спокойным. Ничто не будет вас обязывать сразу же после выходных погружаться в пучину дел. Вы сможете плавно перейти от отдыха к работе и не почувствуете никакого дискомфорта.

Телец

От вас потребуется высокая концентрация. Пришло время продемонстрировать свои профессиональные навыки. Ситуация может заставить понервничать, но это будет полезно. Умеренный стресс пролонгирует жизнь.

Близнецы

На вас обратит внимание одна очень интересная персона. Возможно, вы пока еще даже не в курсе, что она интересная, или вообще не знаете о ее существовании. Ну да ничего, осознание придет к вам после первых неординарных знаков внимания.

Рак

Сегодня звезды призывают вас не суетиться и выполнять все задачи спокойно. Да, вам может показаться, что проблемы посыпались как из рога изобилия, но при ближайшем рассмотрении вы поймете, что большая их часть не является срочной.

Лев

Воздержитесь от резкой критики в адрес окружающих. За праздники вы отвыкли общаться с людьми и ждете от них слишком многого. А люди, увы, за праздники отвыкли от работы и могут выполнять ее спустя рукава.

Дева

Вы возьметесь что-то менять в своей жизни. Вы долго не решались на это или просто ленились, а, может, на перемены не хватало сил. И вот сейчас наконец-то наступает благоприятный период. Пользуйтесь случаем.

Весы

Вас ожидает приятный сюрприз – не от кого-то конкретно, а, скажем так, от судьбы. Вам повезет в одной из важных сфер жизни, не исключено, что вы получите крупный выигрыш. Но берегитесь завистников. Не рассказывайте направо и налево о своем счастье.

Скорпион

Вы посвятите этот день систематизации и упорядочиванию. Это может быть уборка или работа с документами – по обстоятельствам. В процессе вы сможете найти нечто важное, возможно, давным-давно вами потерянное.

Стрелец

День обещает быть спокойным и даже немного скучным. Вам даже может показаться, что он длится вечно, но знаете, что? От добра добра не ищут. Отдыхайте, пока такая возможность есть, скоро на вас навалятся дела.

Козерог

Вам предстоит узнать что-то новое и испытать в связи с этим настоящее изумление. Сразу захочется поделиться со всеми вокруг, но умерьте обороты, иначе вас сочтут странными. Увы, то, что важно для вас, не всегда важно для остальных.

Водолей

Сегодня вам следует прислушаться к интуиции. Она станет хорошим подспорьем в решении многих проблем и позволит избежать неприятностей. Ведите себя осмотрительно, просчитывайте ходы.

Рыбы

Вы почувствуете потребность проанализировать свои мысли и поступки, а также понять, что вами двигало в переделенные моменты вашей жизни. Главное не переусердствуйте с самокритикой, лучше подумайте о самосовершенствовании.

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