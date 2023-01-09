645 мам в Удмуртии зарегистрировали рождение ребенка на «Госуслугах»

Новый сервис позволяет сосредоточиться на общении с ребенком, а не обходе различных инстанций Фото: Архив КП

645 мам в Удмуртии на начало года зарегистрировали рождение ребенка онлайн. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Регион занимает пятое место в стране по результативности внедрения сервиса. Он позволяет не посещать ЗАГС для регистрации малыша.

Как пояснила председатель Комитета по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики Людмила Попова, процесс легок. Мама сообщает в роддоме о желании оформить электронную регистрацию, и сотрудники создают документ. Он отображается в личном кабинете на «Госуслугах». Потом женщина заполняет заявление, где указывает имя и фамилию новорожденного. Если малыш появился на свет в браке, документы придут на соглсование отцу. Затем ЗАГС все оформляет сам, а родители просто получают уведомление.

С июля 2023 года возможности сервиса расширятся. Можно будет получить на ребенка СНИЛС, медицинский полис и ИНН.

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