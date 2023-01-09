Доброволец из Удмуртии погиб в Украине

Фото: Алексей Заметаев ВКонтакте
9 января в Воткинске простятся с еще одним погибшим в Украине военнослужащим. Об этом сообщил глава города Алексей Заметаев на своей странице ВКонтакте.
Алексей Воротов отправился в зону СВО добровольцем.
«Алексей погиб за наше мирное будущее, вечная память герою», – написал Заметаев.
Отпевание бойца пройдет в Свято-Гергиевском храме в 9:00. Проститься с Алексеем можно будет с 11:00 до 12:00 в ДК «Юбилейный».
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