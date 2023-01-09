1 875 тонн рапсового масла и 39 тонн льноволокна экспортировали за 2022 год из Удмуртии в Китай

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

За 2022 год из Удмуртии в Китай экспортировали 1 875 тонн рапсового масла и 39 тонн льноволокна. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Все образцы успешно прошли лабораторные экспертизы. В продукции не выявили ни ГМО, ни карантинных объектов.

В целом за год выдали 91 фитосанитарный сертификат.

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