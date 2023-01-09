За минувшие сутки в Удмуртии выявили 80 новых случаев заражения коронавирусом

46 заболевших выявили активно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 9 января по республике выявили 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор Удмуртии.

Отметим, что новых заболевших нашли в 12 из 30 административных территориях республики. 28 очагов заражения определили в семьях. Кроме того, 46 заболевших выявили активно. Среди пациентов – 3 детей до 14 лет и 28 взрослых старше 65 лет. На данный момент показатель заболеваемости составляет 5,36 на 100 тысяч населения.

По новым выявленным заболеваниям проводятся противоэпидемические мероприятия.

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