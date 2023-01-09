4 бани сгорели в Удмуртии за последние сутки

Фото: МЧС Удмуртии

За минувшие сутки в Удмуртии от огня пострадали 4 бани. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Примерно в 5:10 в деревне Старое Михайловское Завьяловского района из-за короткого замыкания электроповодов в сауне загорелось здание банного комплекса. Общая площадь пожара составила 150 кв.м. Пламя уничтожило внутреннюю отделку и вещи внутри сауны. Также пострадали кровля и внутренняя отделка смежных помещений.

Где-то в 7:05 в деревне Малая Бодья Малопургинского района загорелась баня частников. От огня пострадали стены, потолок и кровля. Скорее всего здание загорелось из-за отсутствия или несоответствия отступок от дымовой трубы до самой бани.

Чуть позднее, около 9:40 в СНТ «Василек» Завьяловского района из-за короткого замыкания электропроводов на кухне загорелся садовый дом. Пламя перекинулось на баню и повредило ее кровлю. Площадь пожара – 34 кв.м.

И уже днем, примерно в 15:00 в поселке Новый Воткинского района загорелась еще одна баня. Пламя уничтожило и повредило кровлю и внутреннюю отделку постройки.

Напоминаем, что вечером 8 января в Ижевске загорелся автосервис на территории гаражного кооператива «Буммашевец». Пожару присвоили повышенный ранг.

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