Гороскоп на день: 10 января Весам стоит поддаться соблазнам, а Водолеям – пережить трудный день

Звезды знают о вашем завтра уже сегодня Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на понедельник.

Овен

Если вы до сих пор не составили планов на год, сейчас самое время. Посвятите этому хотя бы час времени: когда у вас будет четкий список того, что надо делать, свернуть горы вам будет по плечу. А вот от принятия важных решений стоит отказаться. Как и от советов людей.

Телец

День будет посвящен отстаиванию собственных границ. Тельцам стоит научиться говорить «нет» и твердо следовать своему решению. Вознаградите себя за старания приятным подарком.

Близнецы

Посвятите этот день работе: решите мелкие задачи и приступайте к тем, что остались еще с того года. Если днем вас настигнет скука, верное решение – встреча с друзьями: вам есть, что рассказать друг другу.

Рак

Чтобы настроение улучшилось, сделайте хотя бы шаг для этого и начните действовать. Вам стоит найти занятие по душе, тогда в вашу жизнь вернутся хорошее самочувствие, желание жить и встречать с людьми.

Лев

Вам не придется прикладывать усилий, все будет так, как нужно вам. Воспользуйтесь этим шансом и рискните. На работе не стоит спешить, выполняя, казалось бы, мелкие поручения. От правильного их исполнения зависит ваша дальнейшая судьба на этом месте. Окончание дня будет радостным для тех, кто состоит в отношениях.

Дева

У Дев наготове должен быть «план Б». Воспользуйтесь им, когда увидите, что все, что вы задумали, рассыпается на кусочки. Не поддавайтесь паническим настроениям, вы выкарабкаетесь!

Весы

Этот день просто предназначен для удовольствия. Приятные встречи, романтические свидания, гедонистические развлечения – поддавайтесь соблазнам, позвольте себе все то, о чем мечтали.

Скорпион

Не стоит витать в облаках. Ставьте перед собой реальные задачи. Не хватайтесь за все предложения сразу, отбирайте лучшие и нужные вам. Доверяйте интуиции, но все досконально просчитывайте.

Стрелец

«Перемен требуют наши сердца» – это точно про Стрельцов! Думайте о хорошем, визуализируйте хорошее, тогда оно обязательно к вам притянется. Не рассчитывайте на помощь коллег или друзей. Действуйте в одиночку. Именно при таком раскладе все будет складываться наилучшим способом.

Козерог

В этот день стоит выглядеть на все 100%. Это поможет достичь нужных вам результатов. Да и встречи пройдут именно так, как нужно вам. Вечер стоит посвятить себе любимому.

Водолей

Трудный день – работы много, отдыха мало. Постарайтесь быть предельно спокойными, терпеливыми и не суетитесь, тогда все пойдет по плану. Пересмотрите свои задачи, возможно, часть из них можно спокойно перепоручить коллегам.

Рыбы

Вливайтесь в работу плавно и размеренно, не стройте грандиозных планов. На личном фронте все стабильно, но стоит больше доверять партнеру и делиться с ним своими переживаниями. Если вы еще не нашли свою вторую половинку, знайте, скоро вы встретите человека, который займет все ваши мысли.

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