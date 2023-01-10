Погода в Ижевске на 10 января: до -26 °С и без осадков

В Ижевске будет морозно и без осадков. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии обещают переменную облачность. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха -24…-26 °С. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Осадков не обещают.

Ночью температура воздуха от -31 до -33 °С. Ожидаются осадки в виде небольшого снега.

На дорогах сохранится гололедица!

Желаем вам хорошего дня!

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