Штрафовать за выброшенный из машины мусор начнут в России с 11 января

Юрист оценил эту идею Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 11 января в России начнут использовать видеокамеры для того, чтобы зафиксировать нарушителей, которые выбрасывают мусор из машины.

Размер штрафа составит до 200 тыс. рублей. Но выбросивших мусор водителей грузовиков, тракторов и других больших машин будут ожидать еще большие санкции. Несмотря на то, что эксперты еще занимаются разработкой технологий автоматических камер, юрист Лев Воропаев в своей беседе с RT уже одобрил эту идею. По его словам, с тех пор как в стране ввели систему фото- и видеофиксации, количество нарушений значительно снизилось.

«Абсолютно адекватно, я считаю. Люди будут бояться совершать эти нехорошие проступки, зная, что их привлекут к ответственности и назначат штраф», – заключил эксперт.

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