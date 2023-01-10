Ученые из Удмуртии вывели новый высокоурожайный сорт картофеля

Фото: Удмуртский исследовательский центр УрО Академии наук

Удмуртские ученые вывели новый высокоурожайный сорт картофеля. Об этом сообщает Удмуртский исследовательский центр УрО Академии наук.

Над разработкой старались сотрудники Академии наук и ученые из Федерального аграрного научного центра Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого (ФАНЦ Северо-Востока). Новый сорт носит название «Шудбур», что в переводе с удмуртского означает счастье.

«Новый сорт наши ученые вывели на основании десятилетних исследований, проведенных совместно с ФАНЦ Северо-Востока. Конкурсное сортоиспытание показало, что урожайность сорта «Шудбур» составила 38,1 т/га, что на 8,1 т/га выше урожайности стандартного сорта «Удача», – поделился руководитель Администрации УдмФИЦ УрО РАН Алексей Семенихин.

«Шудбур» устойчив к фитофторозу – болезни садовых культур, при которой грибок распространяется по растению и приводит к его гибели. Сорт также успешно прошел испытание к возбудителю рака и к золотистой картофельной нематоде. Сейчас ученые уже отправили нужные документы для разрешения к допуску этого картофеля к использованию.

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