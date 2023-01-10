Компания из Удмуртии купила лесопильный завод в Ленинградской области

Ранее завод принадлежал австрийской группе Фото: Виктор Гусейнов

Удмуртская компания «Аспэк-Лес» купила 100% уставного капитала расположенного в Ленинградской области лесопильного завода ООО «Майер-Мелнхоф Хольц Ефимовский». Об этом сообщает «Коммерсантъ–Удмуртия», ссылаясь на информацию «Интерфакс».

Ранее завод был частью австрийской группы Mayr-Melnhof Holz GmbH. Изменения о владельце были внесены в ЕГРЮЛ 30 декабря прошлого года.

«В пресс-службе администрации региона пояснили, что предприятие продолжит работать согласно профилю, при этом сокращения штата не планируется», – отмечается в сообщении.

Договоры с юридическими лицами на заготовку древесины продолжат выполняться.

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