Приговор виновного в изнасиловании девушки 43-летнего жителя Удмуртии оставили без изменений

Приговор вступил в законную силу. Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Верховный суд Удмуртии после рассмотрения апелляций оставил приговор 42-летнего жителя региона в силе. Как сообщает объединенная пресс-служба судов республики, мужчина виновен в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера.

17 октября 2022 года Рзаева Г.М. приговорили к 4,6 годам в исправительной колонии общего режима. Обе стороны не согласились с решением суда и подали апелляции. Представитель девушки решил, что такое наказание несоизмеримо с преступлением осужденного, а защитник преступника сочла приговор незаконным и необоснованным.

Напомним, что в период с ноября 2014 года по конец января 2015 мужчина напал на девушку, изнасиловал ее и совершил действия сексуального характера. Чтобы успокоить жертву он несколько раз ударил ее по лицу и туловищу, а также угрожал ей убийством. В то же время неустановленный мужчина присоединился к изнасилованию девушки, а подсудимый помог ему в этом.

Суд апелляционной инстанции проверил выслушал обе стороны и оставил наказание Рзаева Г.М. без изменений. Приговор вступил в законную силу.

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