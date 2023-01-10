Более 33 тыс. кубометров лесоматериалов экспортировали из Удмуртии в Китай за 2022 год

Все образцы проходили лабораторные экспертизы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

За минувший год из Удмуртии в Китай экспортировали более 33 тыс. кубометров лесоматериалов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Сотрудники Россельхознадзора осмотрели весь товар на экспорт. Все образцы успешно прошли лабораторные экспертизы и исследования на наличие карантинных объектов.

Всего было оформлено 1 089 фитосанитарных сертификатов. За год из Удмуртии экспортировали более 33,01 тыс. кубометров лесоматериалов, 2 366 деревянных поддонов, 7 505 картона и гофрированных коробок и 45 т изделий из древесины.

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