Гороскоп на день: 11 января Близнецам предстоит завести выгодные знакомства, а Львам – снять розовые очки

Все испытания не случайны Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на среду.

ОВЕН

Вам предстоит встать перед выбором: холодные амбиции или же голос сердца. Ставьте душу выше материального. Повинуясь ее зову, вы обретете гармонию в отношениях.

ТЕЛЕЦ

Вы получите долгожданное предложение руки и сердца. Однако не стоит спешить радоваться. Вполне возможно, семейная жизнь вас быстро разочарует, став тесной клеткой.

БЛИЗНЕЦЫ

Полагаясь на собственные силы, вам удастся завести выгодные знакомства, которые пригодятся в дальнейшем. Сохраняйте решимость. Удача на вашей стороне.

РАК

Упадок жизненных сил может быть вызван вставшими на пути временными трудностями. На вашем пути встанет яркий и эмоциональный человек. Вы нуждаетесь в его поддержке.

ЛЕВ

Мираж, окружающий вас, скоро спадет и заставит вас снять розовые очки. Будьте готовы к испытаниям и боли, которые вам предстоит пережить. Стремитесь двигаться вперед.

ДЕВА

Ваши амбиции зашкаливают. Но этого будет недостаточно, чтобы получить желаемое. Время проявить инициативу. Вас ждет финансовый успех.

ВЕСЫ

Пришла пора духовного очищения. Уделите время самоанализу. Избавившись от лишних мыслей, вы начнете действовать более продуктивно.

СКОРПИОН

Вероятно, вы окажетесь в тяжелой жизненной ситуации. Неприятные известия коснутся вас в самый неподходящий момент. Крепитесь. Ваша семья станет для вас опорой и надежной защитой.

СТРЕЛЕЦ

Счастье, успех и удача сами придут к вам в руки, если вам удастся сохранить холодный рассудок в надвигающемся круговороте событий и новостей.

КОЗЕРОГ

Для сохранения энергии вам предстоит раскрыть свои внутренние секреты. Но не стоит погружаться в себя слишком глубоко. Жизнь расцветает на поверхности.

ВОДОЛЕЙ

Упадок сил связан с остановкой в делах и разочарованием в жизни. Но не стоит отчаиваться. Совсем скоро начнется новый день.

РЫБЫ

Вам предстоит время с семьей. Общение с близкими позволит вам восстановить душевное равновесие и открыть собственное «я».

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Более 10 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за последнюю неделю

Глава Киясовского района Сергей Мерзляков сложил полномочия

Судебное заседание задержанного по статье о фейках в отношении ВС России президента Адвокатской палаты Удмуртии пройдет 18 января