С районной больницы в Удмуртии взыскали 2 млн рублей долга по муниципальным контрактам

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После вмешательства прокуратуры Игринской районной больнице пришлось заплатить по долгам за поставку медикаментов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Руководство больницы заключило контракты с предпринимателями на поставку лекарств и изделий медицинского назначения. Товары доставили в больницу, но предприниматели так и не получили оплату. Общая сумма задолженности превысила 2 млн рублей.

Прокурор внес руководителю медучреждения представление. После этого задолженность погасили в полном объеме.

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