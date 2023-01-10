Школьники Удмуртии смогут пройти интерактивную экопрограмму Московского зоопарка

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МТС и Московский зоопарк запустили всероссийскую образовательную экопрограмму для школьников в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М» 6+.

Юные жители Удмуртии смогут бесплатно пройти просветительский онлайн курс о редких видах животных и поучаствовать в конкурсе, победители которого приедут на индивидуальную экскурсию в Московский зоопарк.

Экологическая программа на платформе «Поколение М» разработана с учетом возрастных особенностей детей 6-14 лет и включает в себя интерактивные видеоуроки, в которых мастера рассказывают о различных видах животных, знакомят со средой их обитания, а также учат создавать для них комфортные и безопасные условия жизни в неволе.

Для самых активных участников программы подготовлен творческий конкурс «Лаборатория Zoo» по четырем темам экопрограммы: амурский тигр, орангутан, кудрявый пеликан и снежный барс. По итогам образовательной программы авторы лучших работ смогут побывать «за кулисами» Московского зоопарка и получить мастер-класс по общению с животными от сотрудников.

«В Удмуртии много талантливых ребят — активных участников проекта «Поколение М». Наши мальчишки и девчонки участвуют в вокальном, танцевальном, экологическом, театральном конкурсах. Каждый сезон мы радуемся ярким и самобытным работам наших юных земляков, которые открывают для себя новые возможности, проходят стажировки и экскурсии у своих кумиров, попадают за кулисы крупнейших театров, мультипликационных и продюсерских центов. Уверен, что по итогам нынешнего года мы увидим новых звёздочек, которые порадуют в конкурсе с Московским зоопарком», — отметил директор МТС в Удмуртии Николай Рупасов.

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» — комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. За время проекта победителями конкурсов «Поколение М» стали более 700 детей из 69 регионов страны. Участники проекта получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в творческие вузы. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей.