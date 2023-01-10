Новорожденных детей в Удмуртии проверяют на 36 наследственных заболеваний

Фото: Министерство здравоохранения Удмуртии

С 1 января в больницах Удмуртии расширили программу неонатального скрининга и теперь новорожденных будут проверять на расположенность к сразу 36 наследственным заболеваниям. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Ранее перечень болезней состоял из 5 заболеваний. Теперь в список вошли первичные иммунодефицитные состояния, спинальная мышечная атрофия и многое другое. Этот тест финансируется за счет бюджета, поэтому родителям не нужно будет платить за его проведение. Отметим, что раньше его можно было провести лишь в федеральных клиниках и платно.

«Часто дети с тяжелыми наследственными заболеваниями рождаются внешне здоровыми, но при отсутствии лечения могут погибнуть или приобрести инвалидность уже в первые годы жизни. Ранняя диагностика позволит нам выявить наследственные заболевания сразу же после рождения и оперативно начать лечение и реабилитацию еще до клинических проявлений болезни», – отметила замминистра здравоохранения Удмуртии Наталья Соколова.

Кровь у малышей забирают из пятки в первые 2 суток после рождения. Но если ребенок недоношенный, то этот срок увеличивают до недели.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ночью 11 января в Удмуртии ожидается мороз -30°C

Более 10 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за последнюю неделю

Глава Киясовского района Сергей Мерзляков сложил полномочия