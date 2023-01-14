Пешехода сбила фура на трассе в Удмуртии

Фото: ПСЧ-37 с. Малая Пурга
В Удмуртии под колесами грузовика погиб пешеход. Об этом сообщает ПСЧ-37 с. Малая Пурга.
Авария произошла 13 января в 18:16. На 146 км трассы М-7, у села Пугачево грузовой автомобиль сбил пешехода.
В результате ДТП пешеход погиб.
Сейчас выясняются все подробности случившегося.
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