Пешехода сбила фура на трассе в Удмуртии

Фото: ПСЧ-37 с. Малая Пурга

В Удмуртии под колесами грузовика погиб пешеход. Об этом сообщает ПСЧ-37 с. Малая Пурга.

Авария произошла 13 января в 18:16. На 146 км трассы М-7, у села Пугачево грузовой автомобиль сбил пешехода.

В результате ДТП пешеход погиб.

Сейчас выясняются все подробности случившегося.

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