Женщина из Удмуртии избивала и держала на цепи на морозе двух своих несовершеннолетних сыновей

Женщина хочет воспитывать сыновей сама Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жительница удмуртского поселка Кез хочет, чтобы ее восстановили родительских правах после того, как она измывалась над своими 2011 и 2013 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба Кезского районного суда.

Женщину лишили родительских прав 29 сентября 2021 года. Она систематически избивала мальчиков руками, палкой и ремнем. Также она пытала их выставляя на мороз и приковывая железными цепями к надворным постройкам.

В октябре 2022 года она захотела восстановить родительские права на детей. Она объяснила, что судимость по ее приговору сняли в 2022 году. Кроме того, она наблюдалась у клинического психолога и регулярно навещала сыновей.

Суд отказал женщине в восстановлении родительских прав. Решение не вступило в законную силу.

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