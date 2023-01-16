Мужчина с ножом ограбил офис микрозаймов в Ижевске

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

В Ижевске по подозрение в грабеже задержали 32-летнего безработного, ранее судимого местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В начале января он с ножом ворвался в офис микрокредитной компании в Октябрьском районе. Он потребовал у сотрудницы отдать ему все деньги. Мужчина украл 27 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия». Сейчас ижевчанина уже задержали и поместили в изолятор. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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