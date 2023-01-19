Гороскоп на день: 20 января Весы разберутся с проблемами, а Стрельцам сделают предложение руки и сердца

Грядут перемены Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска подготовил гороскоп для различных знаков зодиака. Рассказываем, что вас ждет 20 января.

ОВЕН

Отличный день для поиска новых возможностей. И ведь они появятся.

ТЕЛЕЦ

Сегодня Тельцов посетить желание остаться в одиночестве. Однако коллеги и семья воспрепятствуют осуществлению этого желания – всем будет что-то от вас надо.

БЛИЗНЕЦЫ

Постарайтесь сегодня заняться своим здоровьем. Хотя бы пробежка на свежем воздухе не повредит.

РАК

Не рискуйте финансами. Вы можете потерять больше, чем зарабатываете честным трудом.

ЛЕВ

Не стоит ждать от этого дня что-то особенное. Но вполне возможны различные приятные мелочи.

ДЕВА

Ваша личная жизнь сегодня может в корне измениться. Стоит только прислушаться к интуиции и сделать так, как она велит.

ВЕСЫ

Весы могут разобраться со всеми накопившимися проблемами. Помешать могут только излишние переживания.

СКОРПИОН

Скорпионы реализуют все свои таланты и проявят себя в лучшем свете. Сегодня вы настоящая звезда!

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам-женщинам могут сделать предложение руки и сердца. А вот представителям мужского пола этого знака зодиака стоит решиться и наконец сказать заветные слова второй половинке.

КОЗЕРОГ

Козероги могут получить доход от инвестиций или недвижимости.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи получат довольно крупную сумму денег, причем абсолютно заслуженно. А заодно найдут способ решить финансовые трудности раз и навсегда.

РЫБЫ

Не откладывайте дела, которые ждут, когда их выполнят. и закончить рабочую неделю получится с легким сердцем.

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