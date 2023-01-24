За минувшие сутки в Удмуртии выявили 100 случаев заражения коронавирусом

70 из 100 больных в Ижевске Фото: Олег ЗОЛОТО

На 24 января по республике выявили еще 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор Удмуртии.

Отметим, что новых заболевших зарегистрировали на 9 из 30 административных территориях Удмуртии. При этом 70 больных выявили в Ижевске. 35 очагов заражения отметили в семьях. Среди пациентов 12 детей до 14 лет и 22 взрослых старше 65 лет. На данный момент показатель заболеваемости составляет 6,7 на 100 тысяч населения. По новым выявленным заболеваниям проводятся противоэпидемические мероприятия.

Напомним, ранее мы писали о статистике заболеваемости ОРВИ в регионе.

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