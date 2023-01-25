Погода в Ижевске на день: 25 января в городе пасмурно и до -9°С

Не болейте Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск!

Сегодня в столице Удмуртии будет пасмурно, но довольно тепло. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем температура воздуха опустится до -9°С. Ветер юго-западный со скоростью 2,6 м/с. Ночью столбик термометра не поднимется выше -7°С.

Хорошего вам дня!

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