Жителя Удмуртии осудили на 5 лет условно за незаконное хранение оружия и боеприпасов

Фото: пресс-служба УФСБ России по Удмуртии

В отношении жителя Удмуртии вступил в законную силу приговор суда. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по республике, мужчину обвиняли в незаконном приобретении и хранении оружия и взрывчатых веществ.

В декабре 2021 была пресечена противоправная деятельность и возбуждено несколько уголовных дел. Из незаконного оборота изъяли пистолет Макарова, а также патроны и более 200 граммов бездымного пороха.

Следствию удалось установить, что подозреваемый приобрел и хранил оружие и боеприпасы незаконно, хотя сделал это для деятельности, не связанной с экстремизмом и терроризмом.

Обвиняемый признал свою вину. Учитывая это, суд назначил ему штраф и 5 лет лишения свободы условно. Испытательный срок составит 3 года.

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