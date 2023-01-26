Более 1 млн рублей украли мошенники у мужчины из Ижевска под предлогом инвестиций

Мужчина увидел объявление в интернете Фото: Алена Селезнева

Жертвой интернет-мошенничества стал 51-летний ижевчанин. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В ноябре прошлого года мужчина увидел в интернете объявление о доходе через инвестиции в крупную нефтегазовую компанию. Он перешел по ссылке и оставил свои данные. На следующий день ему позвонил неизвестный и представился брокером. Он убедил ижевчанина вложиться в их компанию. Следующие 2 месяца мужчина систематически пополнял указанный ему счет. И таким образом передал мошенникам 1 млн 140 тысяч рублей. Для этого он даже оформил кредит в банке. Когда же мужчина захотел вывести деньги со счета, брокер перестал выходить на связь. Тогда он обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

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