Мужчину из Удмуртии осудят за убийство старшего брата

Фото: СУ СК РФ по Удмуртии @susk18

В Воткинском районе по подозрению в убийстве старшего брата осудят 43-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

17 ноября прошлого года мужчина выпивал со своим 48-летним старшим братом. В какой-то момент мужчины поссорились. И младший из братьев ударил старшего ножом в грудь. Из-за полученной раны мужчина скончался на месте.

Уголовное дело по статье «Убийство» направили прокурору для передачи в суд. Мужчине грозит до 15 лет в колонии.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Снизить объем выбросов с кирпичного завода в Ижевске обещают к 2025 году

Мантия-невидимка, паленка и шарикоплюй: ижевчане вспомнили истории из веселой студенческой жизни

Ресторан «Вкусно – и точка» закрылся в ТРЦ «Италмас» в Ижевске