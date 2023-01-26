Жительницы Удмуртии устроили драку на передаче «Мужское и женское» на Первом канале

Фото: скиншот из видео

В эфире Первого канала вышел выпуск ток-шоу «Мужское и женское» (16+) с участием жителей Удмуртии. Их история оказалась очень запутанной и драматичной.

Главным героем передачи стал 5-летний мальчик Женя. Несколько лет назад отец Егор Панов забрал его у мамы Надежды Тереховой и привел к своей сожительнице Екатерине Чернышевой. Родную мать они в итоге лишили родительских прав.

«Она била его, не одевала его, не кормила», - рассказала Екатерина на программе. Позже Егор бросил ее. Но мальчик остался с Катей. Он называет ее мамой, а про «старую» мать даже не вспоминает.

Фото: скиншот из видео

Екатерина обратилась к ведущим Александру Гордону и Юлии Барановской с просьбой о помощи: она боится, что, если отца Жени посадят в тюрьму, то ребенка заберут в детский дом или его мать Надежда сможет восстановиться в родительских правах.

Катя хочет взять опеку над Женей. Она считает, что мальчик не должен жить с неадекватной пьющей мамой и бабушкой, которая поила шестимесячного ребенка пивом.

В свою очередь, родная мать Надежда хочет вернуть сына. Она заявила, что Катя – наркоманка, которая любит гулять по мужчинам. Она уверена, что Кате ее сын нужен только для того, чтобы получать пособия.

Женщины даже подрались во время эфира. Их разнимал Гордон, приговаривая, что при повторении ситуации он обратится в полицию.

Позже в студию пришел отец мальчика, который рассказал свою версию случившегося. При этом он едва не избил бывшую сожительницу в эфире. Потом пришла родная бабушка Жени, она тоже накинулась с кулаками на Катю.

В конце передачи появился дедушка мальчика, который, в свою очередь, пытался избить отца Жени.

«Он много наделал делов…», - заявил дедушка при этом.

С кем останется в итоге мальчик, смотрите в видео.

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