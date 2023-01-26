За минувшие сутки в Удмуртии выявили 100 случаев заражения коронавирусом

52 из 100 больных в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На 26 января по республике выявили еще 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор Удмуртии.

Отметим, что новых заболевших зарегистрировали на 14 из 30 административных территориях Удмуртии. При этом 52 больных выявили в Ижевске. 32 очага заражения отметили в семьях. Среди пациентов 6 детей до 14 лет и 22 взрослых старше 65 лет. На данный момент показатель заболеваемости составляет 6,7 на 100 тысяч населения.

По новым выявленным заболеваниям проводятся противоэпидемические мероприятия.

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