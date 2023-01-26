Гороскоп на день: 27 января Водолеям придется смириться с неизбежным, а Близнецам – принять взвешенное решение

Удача в отношениях может быть мимолетной Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на пятницу.

ОВЕН

Сохраняйте верность себе. Не нужно пытаться прогнуться под изменчивые обстоятельства. Все, что произойдет – вам на руку.

ТЕЛЕЦ

Если перед вами встанет задача, которая на первый взгляд кажется неразрешимой, то ее решение придется искать в вашем прошлом. Нырните глубже, доверившись интуиции.

БЛИЗНЕЦЫ

У вас появиться возможность исполнить одно из заветных желаний. Выбирайте с умом. Помните, сегодня любое действие будет иметь последствия.

РАК

Оставайтесь верными себе. Любое дело будет вам по плечу, если вы возьметесь за него приложив не только знания, но и эмоции. Только так ваш труд оценят.

ЛЕВ

Несмотря на возможные трудности, вам удастся удержать равновесие. Крепко держитесь за дело. Скоро мир заиграет новыми красками.

ДЕВА

Идеальный момент, чтобы блистать. Не скрывайте свои таланты. Вы можете стать настоящим примером для ваших подчиненных и коллег. А еще получить приятный бонус.

ВЕСЫ

Сделать выбор между долгом и чувствами будет не просто. Однако не стоит принимать это решение сгоряча. У вас есть время обдумать каждый из вариантов и составить план.

СКОРПИОН

Цените то, что имеете, и гордитесь своими делами. Вас ожидают приятные известия. Возможно, речь пойдет о внеплановом повышении или очень выгодной сделке.

СТРЕЛЕЦ

Проведите этот день вместе с родными и близкими. Вечер за любимой книгой или настольной игрой, подарит вам спокойствие и умиротворенность.

КОЗЕРОГ

Не все мечты могут исполниться по взмаху волшебной палочки. Чтобы быстро достичь желаемого, вам придется приложить немало усилий. Риск будет оправдан.

ВОДОЛЕЙ

Пришла пора откинуть волнения в сторону. Решение, о котором вы так беспокоитесь, уже принято. Все, что вам осталось – смириться. Все не так страшно как кажется на первый взгляд.

РЫБЫ

Чтобы добиться успеха в отношениях, вам придется проявить дипломатичность и терпение. Ссоры с партнером удастся избежать. Но держите ухо востро. Сейчас вы управляете ситуацией.

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