Пьяный виновник ДТП из Удмуртии разозлился и ударил сотрудника ГИБДД ручкой в шею

Приговор в законную силу не вступил Фото: Диля Ахмадишина

В Ухте за нападение на сотрудника ГИБДД осудили мужчину из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Ухтинского городского суда.

Пьяный мужчина стал виновником ДТП. Для составления протокола его пригласили в машину ГИБДД ОМВД. Разозлившись на полицейского, мужчина схватился за шариковую ручку и вонзил ее в шею сотрудника полиции.

Суд признал мужчину виновным по статье ч. 2 ст. 318 УК РФ и назначил наказание в виде 2 с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

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