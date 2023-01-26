Житель Удмуртии потерял 17 000 рублей при попытке заказать интимные услуги

Мужчину обманули мошенники. Фото: Амир Закиров

В Удмуртии в полицию обратился 26-летний мужчина. Он рассказал, что у него украли деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. Молодой человек является сотрудником строительной компании. Он сообщил, что на одном из сайтов ему попалось объявление об оказании интимных услуг. Потерпевший позвонил по указанному на сайте номеру телефона, но не дозвонился.

На следующий день ему позвонил незнакомый мужчина, который представился администратором сайта и сообщил, что якобы был оформлен заказ на трех девушек, но на встречу с ними никто не пришел, поэтому необходимо заплатить 6 000 рублей.

Мужчина перевел сумму на указанный счет. Через некоторое время звонок повторился и молодого человека попросили перевести еще 11 000 рублей. Только после отправки 17 000 рублей мужчина понял, что его обманули мошенники. Возбуждено уголовное дело.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Двух мужчин задержали по подозрению в убийстве и поджоге женщины и 12-летнего ребенка

Пьяный виновник ДТП из Удмуртии разозлился и ударил сотрудника ГИБДД ручкой в шею

Сплошные нарушения: жители столицы Удмуртии добираются до больницы неправильными путями