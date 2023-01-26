В 2023 году в горбольницу №2 Ижевска поступит новый аппарат для флюорографии и маммографии

В 2023 году в медицинские учреждения Удмуртии поступит более 80 аппаратов. Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

Министерство здравоохранения Удмуртии сообщило, что в 2023 году планируется закупка нового оборудования в медучреждения республики. В частности, в Городскую клиническую больницу № 2 поступит аппарат для флюорографии и маммографии общей стоимостью в 50 миллионов рублей.

В учреждении уже имеются аппараты для физиотерапии, дефибрилляторы, новые хирургические эндоскопические стойки, аппарат для наркоза, хирургические светильники, , оборудование для лаборатории.

Помимо этого, в 2023 году в медицинские учреждения Удмуртии поступит более 80 аппаратов для УЗИ, маммографии и рентгена.

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