Погода в Ижевске на день: до -5 и небольшой снег

В Ижевске прогнозируют теплый день Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 27 января. Наконец-то наступил последний рабочий день недели. А «Комсомолка» расскажет, какая погода нас ждет.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха составит -3…-5 градусов. Временами пройдет небольшой снег, местами умеренный. На дорогах образуются гололедица и снежный накат. Ветер юго-западный, 6–11 м/с.

Желаем хорошего дня!

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