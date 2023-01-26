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НовостиОбщество26 января 2023 14:30

С погибшим на Украине рядовым простились в Удмуртии

Похороны прошли 26 января
Ирина Шутова
Похороны прошли с воинскими почестями. Фото: архив редакции

Похороны прошли с воинскими почестями. Фото: архив редакции

В Удмуртии в последний путь проводили рядового Льва Кузнецова, погибшего в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии.

Прощание прошло 26 января. Похороны прошли с воинскими почестями. Семье оказывается вся необходимая помощь.

За мужество и героизм бойца представили к государственной награде посмертно.

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