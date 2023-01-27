В Можге для обслуживания автобусных маршрутов выбрали временного перевозчика

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Сегодня, 27 января, на автобусные маршруты в Можге выйдет временный перевозчик. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

16 автобусов выйдут на все 8 направлений, которые действовали в городе до ухода «ИПОПАТа». Сейчас перевозчик работает по нерегулируемому тарифу. Льготы для проезда вернут с 1 февраля, когда региональное министерство транспорта заключит с подрядчиком соглашение на субсидирование затрат.

В то же время откроют конкурс на выбор долговременного перевозчика. Он будет работать по регулируемому тарифу, устанавливаемому регионом или городом. Договор хотят заключить на 3 года.

«Нам нужен трехлетний контракт с более надежным предприятием, с регулируемым тарифом и всеми положенными льготами для школьников, ветеранов и многодетных. На примере Можги надо пересмотреть все контракты и все взаимоотношения с нашими перевозчиками», – сказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Напомним, что «ИПОПАТ» решил досрочно прекратить обслуживание автобусных маршрутов в Можге. С 1 ноября предприятие перестало предоставлять льготный проезд, а с конца января – окончательно уйдет из города. Ранее «Комсомолка» писала об этой ситуации и о том не может ли она повториться и в Ижевске.

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