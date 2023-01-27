«Ижсталь» продолжает развивать производственную систему

Фото: ПАО Ижсталь

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») подвел итоги работы по совершенствованию Производственной системы в 2022 году.

Наибольшее внимание было уделено развитию инструментов бережливого производства в подразделениях предприятия, выявлению потерь в процессе производства и реализации предложений и мероприятий по их снижению.

В процессе реализации мероприятий по повышению эффективности производственных процессов реализовывался ряд инструментов. Проведено обучение и применен на ряде единиц оборудования инструмент SMED – быстрая переналадка, эффективность применения которого подтверждена экономическим эффектом. Так, например, среднее время переналадки на стане 250 сократилось на 16%.

В течение года активно вовлекались в процессы улучшений сотрудники цехов. Продолжилась работа по ведению досок решения проблем в подразделениях. Особой поддержкой со стороны руководства пользуется набравшая обороты в течение года работа по подаче предложений по улучшению работниками предприятия.

Лидеры по количеству предложений по улучшению поощрялись материальным вознаграждением. В 2023 году планируется сконцентрироваться на реализации ранее рассмотренных предложений. Чтобы повысить заинтересованность людей в этом процессе, поощряться будут не только инициаторы, но и те, кто претворяет предложения в жизнь.

Еще одно приоритетное направление – создание эталонных рабочих мест с оптимальными условиями труда. Они стимулируют работников к наведению порядка и устранению недостатков на своем рабочем месте, повышают производительность труда.

«Внедрение принципов бережливого производства дает ощутимый результат. В 2023 году мы будем развивать уже освоенные технологии, внедрять новые и масштабировать проект», – отметил директор управления по операционной деятельности ПАО «Ижсталь» Алексей Гисс.