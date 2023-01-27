5 наркоторговцев осудят в Ижевске

Обвиняемые делали закладки Фото: Архив КП

В Ижевске по подозрению в продаже наркотиков осудят 5 местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Они обвиняются в 15 преступлениях. С января по апрель 2022 года обвиняемые в составе преступной группы продавали наркотики по всей республике. Они получали указания от кураторов по интернету. После этого они расфасовывали наркотики по дозам, прятали их в закладках, а после сообщали «начальству», где устроили тайники. За это время наркоторговцы заработали более 220 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Ижевчанам грозит до 20 лет в колонии.

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