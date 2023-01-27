Налипание мокрого снега и гололед ожидаются в Удмуртии 27 и 28 января

Водителей просят соблюдать дистанцию. Фото: Иванова Л.

27 и ночью 28 января местами по Удмуртии ожидается налипание мокрого снега и гололед. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии, ссылаясь на информацию регионального гидрометцентра.

Водителям стоит быть внимательнее на дорогах и соблюдать дистанцию. Пешеходов также просят быть аккуратнее.

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