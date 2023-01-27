Команда Удмуртии заняла 2 место на Чемпионате Приволжского федерального округа по шахматам

Фото: Спортивная школа по шахматам имени С.Ф. Ощепкова @izhchess
Команда Удмуртии заняла 2 место на Чемпионате ПФО по шахматам среди мужских команд. Об этом сообщает пресс-служба спортивной школы по шахматам имени С.Ф. Ощепкова.
Соревнования проходили в Набережных Челнах с 18 по 23 января. В чемпионате было 7 туров с контролем времени 1 час + 5 секунд на ход. На турнир приехали 28 команд.
Шахматисты из Удмуртии набрали 11 из 14 возможных командных очков. Спортсмены поделили первое-третье места с командой «Толпар» из Башкирии и «Феникс» из Татарстана.
По дополнительным показателям удмуртская команда взяла серебро и получила право на участие в Высшей лиге Командного чемпионата России. Соревнования пройдут в мае этого года в Сочи.
Подробные результаты Чемпионата можно узнать по ссылке.
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