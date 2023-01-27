В 359 домах Удмуртии провели капремонты в 2022 году

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

За 2022 год в Удмуртии капитально отремонтировали 359 домов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Запланированный объем работ удалось выполнить на 92,3%. Это значительно выше среднего показателя по России (66,36%) и ПФО (43,21%). За год удалось улучшить дома 36 420 жителей Удмуртии. Сейчас в работе находится еще 21 дом. Закончить капремонты здесь хотят в первом квартале этого года. В капительные ремонты также включена замена лифтов в некоторых домах. В 2022 году в Удмуртии заменили 122 лифта в 48 домах.

«В 2022 году работы по замене лифтов в рамках контракта были завершены. В Удмуртии это был первый опыт заключения договора на такой большой объем работ по модернизации лифтового хозяйства», – поделилась директор НУО «Фонд капитального ремонта в Удмуртии» Диана Новомейская.

К реализации плана на 2023 год фонд капремонта начал готовиться еще в 2022. Сейчас на каждый запланированный объект уже найдена подрядная организация. 1 февраля с представителями подрядчиков пройдет установочное совещание.

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