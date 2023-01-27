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НовостиПроисшествия27 января 2023 12:13

Сотрудница ЖКХ в Можге украла у предприятия более 140 тысяч рублей

Она перечисляла деньги со счета предприятия на свой
Софья Кель
Возбуждено уголовное дело. Фото: Букреева Л.

Возбуждено уголовное дело. Фото: Букреева Л.

Главный бухгалтер предприятия, работающего в сфере ЖКХ в Можге, украла у компании более 140 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

С ноября по декабрь 2022 года женщина делала платежные поручения о переводе денег со счета предприятия на свой. Так она украла более 140 тысяч рублей. Факт преступления выявили после проверки прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Неправомерный оборот средств платежей», «Мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенные лицом с использованием своего служебного положения».

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