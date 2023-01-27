Гороскоп на день: 28 января Овны поскандалят, а Козероги почувствуют приближение весны

Хороших вам выходных!
Фото: Мария Бакланова
Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на субботу.
ОВЕН
Будет много споров, которые грозят перерасти в скандалы. Постарайтесь сохранять холодный ум. И не поддавайтесь эмоциям.
ТЕЛЕЦ
Благоприятный день для прогулок, развлечений и разнообразного отдыха. Пойдете на улицу, возьмите с собой запасную пару варежек.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы полны любви. И к вам притягивается все хорошое. От флюид даже воздух чище становится.
РАК
Ответственно посмотрите на свою жизнь. Все ли в ней идет так, как вы хотите. Вполне может оказаться, что надо возвращать течение дел в нужное вам русло.
ЛЕВ
Сегодня вам надо быть очень аккуратными с техникой. В ваших руках все искрится, плавится и подозрительно шумит. Проще и спокойнее переложить сегодня все заботы с техникой на кого-нибудь другого. А вы будьте ближе к природе.
ДЕВЫ
Что-то вас несет. И на работе для вас никто не указ, и дома подколами сыплете. Вам нужно либо отправляться в свободное плавание, то есть в свой бизнес, либо просто шумно отдохнуть с друзьями.
ВЕСЫ
Вас ждут приятные новости. Ситуация складывается в вашу пользу. не упустите момент и заработайте бонусы на будущее.
СКОРПИОН
Мысли о зарплате приходят к вам гораздо чаще, чем дважды в месяц. И это сигнал. Открывайте объявления о работе и отмечайте достойные варианты.
СТРЕЛЕЦ
Вас потянуло на солененькое. И печеное. И копченое. И вкусное, и побольше. Прекратите объедаться. Прошлогодние килограммы все еще с вами. Отложите бутерброд и бегите на тренировку.
КОЗЕРОГ
Вы чувствуете приближение весны. И душа поет, и любви хочется, и семена для дачи тянет покупать. Одно другому не мешает. Придумайте, какой рассадой займетесь в этом году.
ВОДОЛЕЙ
Прекрасный веселый день. Звезды сулят удачу в делах, интересный вечер и новые встречи, которые вполне могут изменить вашу жизнь.
РЫБЫ
В вас очень много энергии. Потратьте ее на близких. Счастливое семейство зарядит вас еще сильнее. И тут уже бегите вершить великие дела.
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